Bijna dubbel zo snel op R6: Politie trekt vier rijbewijzen in TVDZM

04 maart 2019

18u25 0 Sint-Katelijne-Waver Bij een snelheidscontrole de R6 in Sint-Katelijne-Waver heeft de lokale politiezone Bodukap (Bonheiden, Duffel, Putte en Sint-Katelijne-Waver, red.) vier zware snelheidsovertreders betrapt. De vier verloren allen hun rijbewijs.

De vier chauffeurs reden volgens de politie tussen de 122 en 134 kilometer per uur. Die laatste chauffeur reed bijna dubbel zo snel dan er maximaal toegelaten is. Op de Gewestweg is er namelijk een snelheidsbeperking van zeventig kilometer per uur. “We hebben deze chauffeurs allen tegengehouden en hun rijbewijs onmiddellijk ingetrokken”, klink het nog bij de politie. De vier zullen binnenkort voor de politierechter moeten verschijnen. Ze riskeren naast een bijkomend rijverbod ook nog een geldboete die kan oplopen tot zo’n 3.000 euro.

Bij de snelheidscontrole werden er in totaal 837 autobestuurders gecontroleerd. Naast de vier snelheidsduivels, werden er 219 anderen geflitst. Zij zullen binnenkort een proces-verbaal in hun brievenbus mogen verwachten.