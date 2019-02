Bezoekers nemen afscheid van Rio Club: “Een monument dat verdwijnt” Wannes Vansina

24 februari 2019

09u12 0 Sint-Katelijne-Waver Willy Jacobs heeft zaterdagavond afscheid genomen van zijn Rio Club in hartje Sint-Katelijne-Waver. Veel bezoekers kwamen nog een laatste keer de benen strekken in de oudste discotheek van het land. “Ik sta hier met een heel dubbel gevoel.”

In de discotheek vond gisteravond ‘From disco to new beat’ plaats. Zoals ‘in de goede ouden tijd’ gingen de deuren om 20 uur open, achter de draaitafels stonden de resident deejays van weleer. Bezoekers kwamen een laatste keer afscheid nemen, soms hun jeugd herbeleven. Vele keerden voor het eerst in jaren terug, zoals Alain Van de Berck (55). “Ik heb hier zotte tijden beleefd, mijn vriendin leren kennen. Anekdotes? Te veel om op te noemen! Rio is een monument. De sluiting is een verlies.”

Onder de bezoekers ook Idi Desmet, 27 jaar geleden als uitbater van De Molen nog concullega van Jacobs. “Hij heeft groot gelijk dat hij stopt. Dat doen ze allemaal. Het is niet meer haalbaar. De jeugd gaat op een andere manier uit.” Volgens deejay Droppi (Erik De Rop) blijft dat niet zo. “Keert de jeugd terug, dan zal Rio er opnieuw staan”, meent hij. Hij draaide einde jaren 90 in de club. Volgens hem was de kracht van Rio het aanpassingsvermogen. “Jacobs was mee met alle evoluties. Daardoor heeft Rio alle stijlen en trends overleefd.”

Willy Jacobs zelf hield er een dubbel gevoel aan over. “Ik ben hier geboren en getogen, dit is mijn kindje. Ik zet een punt achter de wekelijkse stress, maar voor afscheid nemen ben ik nog niet gereed.” Onder de noemer ‘heb je hier een lief gevonden, dan kan je hier ook trouwen’ zal de eigenaar zijn zaal voortaan verhuren. “Ik doe dat bewust, om niet in een zwart gat te vallen. Ik ben een nachtmens, moet afbouwen.”