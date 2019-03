Bezit van cocaïne kan drie maanden cel opleveren TVDZM

21 maart 2019

07u30 0

Openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens vorderde vanochtend een celstraf van drie maanden tegen Glenn D.V. (27) uit Sint-Katelijne-Waver. De twintiger moest zich komen verantwoorden voor het bezit van cocaïne. Hij werd twee keer betrapt. Het parket stelde nog een minnelijke schikking van 250 euro voor maar die bleef uiteindelijk onbetaald. Hierdoor ging het parket over tot een dagvaarding. “Omdat er geen hulpvraag van beklaagde is vorderde ik een effectieve celstraf”, zei Claessens nog. De verdediging betwistte de feiten niet. Alleen vonden zij niet dat een effectieve celstraf, de maatschappij zou helpen. Zij stelden een straf gekoppeld aan voorwaarden voor. De 27-jarige zit momenteel in de gevangenis. Niet omwille van deze feiten maar wel omwille van een diefstal met geweld. Een vonnis in de zaak volgt op 19 april.