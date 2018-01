Bewoners mogen hun zegje doen over nieuw centrum 30 januari 2018

02u54 0

Wie ideeën heeft over de herinrichting van het centrum van Sint-Katelijne-Waver, kan die dit voorjaar overbrengen aan het gemeentebestuur. De gemeente organiseert verschillende activiteiten om deze inspraakcampagne 't Centrum in 't Nieuw onder de aandacht te brengen. "Net zoals in Onze-Lieve-Vrouw-Waver willen we de dorpskern in Sint-Katelijne-Waver vernieuwen. Zoals in Waver roepen we ook hiervoor de hulp in van de inwoners. Aan de hand van allerlei activiteiten willen we hen prikkelen om na te denken over de toekomst van het dorp. De ervaring in Waver, waar we meer dan 300 reacties kregen, bewijst dat deze nieuwe aanpak werkt. Vorige week hebben alle inwoners uit het centrum een postkaart uit de oude doos ontvangen met een overzicht van de verschillende activiteiten", zegt schepen van Communicatie Tom Ongena (Samen Anders).





Verhalencafé

Op donderdag staat de eerste activiteit gepland: een 'Verhalencafé' in de parochiezaal. "Je kan er luisteren naar verhalen over het veranderend centrum en wie wil, kan zelf ook verhalen vertellen", legt Ongena uit. Vrijdag 2 februari opent er een openluchtfototentoonstelling op het binnenplein van het gemeentehuis. Inwoners kunnen hun ideeën indienen tijdens de activiteiten, door de postkaart in de brievenbus op het marktplein te steken of via www.skw.be/tcentrumintnieuw. De campagne 't Centrum in 't nieuw loopt nog tot half april. (AVH)