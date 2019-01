Bestuursakkoord N-VA en CD&V telt 92 werkpunten Antoon Verbeeck

11 januari 2019

17u11 0 Sint-Katelijne-Waver De nieuwe meerderheid tussen N-VA en CD&V heeft een bestuursakkoord van 92 punten opgesteld. De komende zes jaren zal het college besturen op basis van vijf pijlers: veilig en mobiel, vol van leven, toekomstgericht, verantwoordelijk bestuurd en een warme, Vlaamse gemeenschap.

“Het is een ambitieus en veelzijdig programma geworden. We kunnen er tien blikvangers uithalen”, zegt burgemeester Kristof Sels (N-VA). “Zo bouwen een zorg-site uit aan het nieuwe woonzorgcentrum, wordt de Bruultjeshoek-site opgewaardeerd tot een sport- en speelparadijs en bouwen we eindelijk een fuif- en evenementenzaal. Deze site kunnen we dan uitbouwen tot een vrijetijdssite. Daarnaast willen we ook de subsidiereglementen voor infrastructuur verbeteren.”

“We willen werken aan een vlot én veilig verkeer, waar verkeersonveilige obstakels worden vervangen door veilige alternatieven”, vult eerste schepen Eric Janssens (CD&V) aan. “Met de vernieuwing van de dorpskernen en rioleringswerken staan er ook een aantal grote werken op het programma. Ondanks onze ambities wensen we geen belastingsverhoging door te voeren. Bovendien gaan we voor een sociaal beleid, waarin we vereenzaming tegengaan, en gaan we voor integrale toegankelijkheid.” Het nieuwe bestuur zal ook een tandje bijsteken op het vlak van participatie. Andere speerpunten in het bestuursakkoord zijn onder andere de opwaardering van de stationsomgeving, een samenwerking met de Vlaamse Bouwmeester, de komst van nieuwe hondenlosloopzones, een dorpsrestaurant voor senioren en kansarme gezinnen en begraafplaatsen met aandacht voor sterrenkindjes.