Autobestuurder raakt zwaargewond bij ongeval

met drie voertuigens op R6 Tim Van der Zeypen

26 februari 2019

18u25 0 Sint-Katelijne-Waver Op de Gewestweg R6 tussen Mechelen en Bonheiden is dinsdagmiddag een autobestuurder ernstig gewond geraakt. De man moest worden bevrijd uit zijn voertuig. Bij het ongeval waren in totaal drie voertuigen betrokken.

Het ongeval gebeurde omstreeks 13.30 uur, net in het midden van de gewestweg tussen het rondpunt van de R6 met de Berlaarbaan in Sint-Katelijne-Waver en het rondpunt van de R6 met de Putsesteenweg (N15) in Bonheiden. Drie voertuigen knalden er tegen elkaar. De schade was bijzonder groot. “De bestuurder van een personenwagen zat gekneld en moest door de brandweer worden bevrijd”, meldt de lokale politiezone Bodukap. Daarna werd hij naar het ziekenhuis gebracht. De man liep ernstige verwondingen op.

Twee gewonden

Verder liepen nog de jonge autobestuurder van een BMW en de bestuurder van een bestelwagen met aanhangwagen verwondingen op. Ook zij moesten naar het ziekenhuis, met lichte verwondingen. Door het ongeval lag de rijbaan in beide richtingen vol met brokstukken. De R6 werd daarom tussen de twee ronde punten in Sint-Katelijne-Waver en Bonheiden afgesloten voor het verkeer. “Dat moest tijdens de vaststellingen van de verkeersdeskundige en de takeling omrijden via Mechelen”, besloot de politie.

Verkeersdeskundige

Ter hoogte van het ongeval geldt er een maximale toegelaten snelheid van zeventig kilometer per uur. Of het ongeval veroorzaakt werd door overdreven snelheid, is nog niet geweten. De politie tast voorlopig in het duister over de exacte omstandigheden van het ongeval. Het lichtte het parket in. Dat stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse. Na zijn vaststellingen konden takelwerken starten.