Auto in brand gestoken 17 april 2018

02u45 0

Het parket is een onderzoek opgestart naar een brandstichting in Sint-Katelijne-Waver. In de nacht van zondag op maandag moest de brandweer uitrukken naar de Liersesteenweg. Een auto had er omstreeks 3.30 uur vuur gevat. Hulpdiensten kwamen ter plaatse en kregen het vuur snel onder controle. De auto brandde volledig uit. "Volgens de eerste vaststellingen gaat het om een brandstichting", meldt parketwoordvoerster Nele Poelmans. Veel meer wil het parket momenteel nog niet kwijt. Ook de slachtoffers willen liever niet reageren om het onderzoek niet te schaden. Een dader of daders zijn nog niet geïdentificeerd. De wagen stond op het moment van de brand geparkeerd op de oprit van een woning. (TVDZM)