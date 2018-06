Arbeider in kritieke toestand na elektrocutie 28 juni 2018

02u48 0 Sint-Katelijne-Waver Een Roemeense arbeider is gisteren geëlektrocuteerd geraakt bij het gieten van beton toen de betonpomp te dicht bij een hoogspanningslijn kwam. Zijn toestand is kritiek. Ook twee andere arbeiders raakten gewond.

Dinsdagochtend rond 4.30 uur werd er door de arbeiders gestart met het gieten van beton rond een serrencomplex in de Hooghuisweg in Sint-Katelijne-Waver. De arm van de betonpomp kwam iets te dicht bij een hoogspanningslijn met 70.000 volt. "Dat heeft een vlamboog veroorzaakt waardoor de elektriciteit oversloeg op de betonpomp", vertelt Marleen Vanhecke van netbeheerder Elia. Hoeveel volt de Roemeense arbeider precies door zijn lichaam kreeg, is moeilijk te zeggen. Hij liep zware brandwonden op. Hulpdiensten werden verwittigd en kwamen ter plaatse. De arbeider werd overgebracht naar het Stuivenbergziekenhuis in Antwerpen. Zijn toestand is kritiek. Ook twee andere arbeiders liepen brandwonden op en moesten eveneens naar het ziekenhuis worden overgebracht.





Elia stuurde een technieker ter plaatse. Uit veiligheidsredenen werden twee cabines in Heist-op-den-Berg en Mechelen die de hoogspanningslijn met elkaar verbinden ontaard. Vervolgens kon de lokale politiezone van Bodukap samen met het parket een onderzoek opstarten naar de exacte omstandigheden.





De arbeiders werken alle drie voor betonbedrijf Yvaga uit Hamme. Daar wilden ze gisteren liever geen commentaar kwijt.





(TVDZM)