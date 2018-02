Apotheker wordt OCMW-voorzitter DETTY VERCRAEYE (65) VOLGT DAVE VAN OOSTERWYCK OP ANTOON VERBEECK

01 februari 2018

02u39 0 Sint-Katelijne-Waver Detty Vercraeye (65) is vanaf vandaag de nieuwe OCMW-voorzitter van Sint-Katelijne-Waver. De apotheker uit Onze-Lieve-Vrouw-Waver volgt haar partijgenoot bij N-VA Dave Van Oosterwyck op. Sinds 2012 zetelt Vercraeye in de OCMW-raad.

Eind vorig jaar maakte OCMW-voorzitter Dave Van Oosterwyck bekend dat hij vanaf 1 februari een andere uitdaging aangaat. Hij zal voortaan op zelfstandige basis lokale besturen ondersteunen vanuit zijn jarenlange ervaring en expertise. Detty Vercraeye neemt gedurende het verkiezingsjaar van hem de fakkel over. In 2012 stapte ze in de politiek en nam ze voor N-VA deel aan de gemeenteverkiezingen, waar ze 405 naamstemmen ontving. Sindsdien zetelde ze in de OCMW-raad. "Ik heb er echt zin in", vertelt Detty. "In 2012 heb ik bewust voor een plaatsje in de OCMW-raad gekozen omdat sociale dossiers me aanspreken. We hebben de afgelopen vijf jaar heel grote stappen gezet, denk maar aan het Zorgbedrijf Rivierenland. Ik ben blij dat ik daar samen met Dave Van Oosterwyck aan kon werken."





Maandag neemt Vercraeye deel aan haar eerste college van burgemeester en schepenen en 's avonds volgt haar eerste gemeenteraad als OCMW-voorzitter.





Verkiezingen

"Het doet me plezier dat ik de kers op de taart kan zetten in het laatste jaar van de bestuursperiode. Wat ik de komende maanden nog kan verwezenlijken, moet nog bekeken worden. De voorbereiding op de verkiezing behoort in elk geval tot het takenpakket. Mijn mandaat loopt tot het einde van dit jaar, maar ik heb wel de ambitie om daarna in de OCMW-raad te blijven, al dan niet als voorzitter van de raad. De verkiezingsuitslag zal hierover beslissen."





Bart De Boeck, OCMW-raadslid sinds het begin van deze legislatuur, zal het vast bureau vervoegen. Veerle Stoffelen neemt het vrije zitje in de OCMW-raad in."Ik ben blij dat ik op deze manier, naast mijn mandaat in het Directiecomité en de Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf, mij nog meer kan inzetten voor alle inwoners van onze gemeente", reageert Stoffelen.





Burgemeester Kristof Sels (N-VA) heeft alle vertrouwen in de nieuwe OCMW-voorzitter. "Ik wil graag Dave Van Oosterwyck bedanken voor de mooie resultaten die hij behaalt heeft met het OCMW. De ganse gemeente plukt daar de vruchten van. Met Detty aan het roer is continuïteit verzekerd. Ik wens ze heel veel succes met haar nieuwe mandaat. Ik ken Detty en ben er dus gerust in dat ze dit zeer goed gaat doen."