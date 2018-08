Albanese inbreker (34) staat terecht 02 augustus 2018

02u50 0

Een 34-jarige Albanees moest zich gisteren verantwoorden voor een inbraak op 1 april 2018. Toen ging de dief ervandoor met de inhoud van een kluis, een partij juwelen, een iPod en de Mercedes van de bewoners. Een dag later werd hij al gearresteerd. De Franse politie hield het voertuig toen tegen en trof naast de beklaagde ook de buit aan. Inmiddels werd hij uitgeleverd aan de Belgische autoriteiten. De beklaagde verklaarde dat hij de inbraak pleegde voor de aankoop van medicatie voor zijn zieke moeder. "Maar dan moet het wel hele dure medicatie geweest", repliceerde de openbaar aanklager. Hij vorderde gisteren een effectieve celstraf van vijftien maanden. De verdediging vroeg gisteren om een straf met uitstel. "Mijn cliënt is naar België gekomen om er een beter leven te kunnen leven alsook om geld te verdienen voor zijn familie", aldus de verdediging. "Alleen is dat verkeerd afgelopen en heeft hij de beslissing gemaakt om de diefstal te plegen." Vonnis volgt volgende week.





(TVDZM)