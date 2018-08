Al bijna 800 huishoudens lid van Hoplr 24 augustus 2018

Bijna 800 huishoudens in Sint-Katelijne-Waver zijn lid geworden van Hoplr. Dat sociaal netwerk werd begin juli in de gemeente gelanceerd en telt na zes weken al precies 758 aangesloten huishoudens. "Hoplr is een sociaal netwerk dat focust op sociale interactie tussen buren en engagement in de buurt. Sint-Katelijne-Waver werd ingedeeld in vier groepen: Centrum, Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Pasbrug-Nieuwendijk en Elzestraat. Deelnemers worden automatisch ingedeeld bij de kern waar ze wonen. Het gebruik is gratis en het netwerk is volledig reclamevrij", zegt schepen van communicatie en inspraak Tom Ongena. "Alle inwoners kregen een uitnodiging in de brievenbus om deel te nemen, en het netwerk werkt. Deelnemers verkopen er dakpannen, chocoladetaart, tomaatjes of Turks brood. We zien oproepen voor een verloren fietssleutel, of een kat die vermist is, enzovoort. Het gemeentebestuur betaalt de werkingskosten van Hoplr. Ook voor ons is het immers heel makkelijk om via Hoplr heel buurtgericht te communiceren. We zullen vanaf nu ook zelf berichten plaatsen over onder meer wegenwerken, maar ook uitnodigingen voor infovergaderingen, kernraden, informatie over wijzigingen in de huisvuilophaling, enzovoort. Maar het hoofddoel blijft buren die met andere buren communiceren." Registreren kan via www.hoplr.com. (EDT)





