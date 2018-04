Afscheid van ex-burgemeester Michel Van Dessel (90) 16 april 2018

02u37 0 Sint-Katelijne-Waver In de Sint-Catharinakerk van Sint-Katelijne-Waver werd op zaterdag afscheid genomen van ereburgemeester Michel Van Dessel. De gewezen burgemeester, volksvertegenwoordiger en voorzitter van CVP Sint-Katelijne-Waver stierf op zondag 8 april. "Je bent een echte burgervader geweest, maar je bent vooral onze vader geweest", sprak zijn dochter.

Michel Van Dessel begon zijn loopbaan als medewerker op de studiediensten van de Belgische Boerenbond en in 1958 werd hij leraar aan de Tuinbouwschool in Mechelen. Maar de Katelijnenaar zal vooral herinnerd worden voor zijn politieke carrière. In 1960 werd hij de eerste voorzitter van de lokale CVP-afdeling. Voor de christendemocraten was hij volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Mechelen, een rol die hij 16 jaar op zich nam, en was hij van 1977 tot 1982 burgemeester van zijn gemeente.





Ereburgemeester van Sint-Katelijne-Waver, Erevoorzitter van de Koninklijke Harmonie 'De Verenigde Catharinavrienden', erevolksvertegenwoordiger en zelfs officier in de Leopoldsorde: de bekroningen die Van Dessel na zijn carrière mocht ontvangen zijn niet min, maar de mooiste kreeg hij op zijn afscheidsviering. "Jij stond er altijd, hoe druk je het ook had met al je beroepen en mandaten. Je bent nooit een afwezige vader geweest. Je totem bij de scouts was waakzame arend, dat was de nagel op de kop", waarop zijn dochter Mia een medaille op de kist lag. Als afsluiter zongen de scouts het scoutslied voor de overleden kampioen en ereburgemeester. (AVH)