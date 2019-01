Afgedankte goederen gemeente voortaan online geveild Antoon Verbeek

31 januari 2019

De afgedankte goederen van het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver worden voortaan online aangeboden. De gemeente gaat hiervoor in zee met Belga Veilingen BVBA. “Iedereen verzamelt in de loop der tijd spullen die hij niet meer nodig heeft. Dat is voor een gemeentebestuur niet anders. Dit gaat om spullen uit de eigen werking, maar ook om gevonden fietsen. Op regelmatige basis organiseert het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver een openbare verkoop van deze spullen. Om dit vlotter te laten verlopen, meer mensen de kans te geven om mee te bieden en een hogere opbrengst te genereren, zal het bestuur deze veiling voortaan online organiseren”, klinkt het. Wanneer de eerste online veiling plaatsvindt, is nog niet bekend.