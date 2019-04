Aanleg gestart van straat voor 32 sociale woningen Antoon Verbeeck

04 april 2019

16u26 0 Sint-Katelijne-Waver In woonwijk Schrans in Onze-Lieve-Vrouw-Waver is een aannemer gestart met de aanleg van de nieuwe straat Sporkenboslei. 32 nieuwe sociale woningen zullen er in de toekomst hun plaats krijgen.

De Kleine Landeigendom Mechelen en Omstreken (KLEMO) gaat tussen de tussen de Vossenberglei en de Houweikenlei 32 sociale woningen bouwen. De infrastructuurwerken zijn intussen begonnen.

“In het gebied komt een nieuwe straat, de Sporkenboslei, met riolering en andere nutsvoorzieningen. Tegen september moeten de infrastructuurwerken klaar zijn. Dan kan de bouw van de woningen starten”, deelt het gemeentebestuur mee.

Het project telt twaalf appartementen en twintig huizen. De woningen hebben drie of vier slaapkamers en een tuin. De appartementen hebben telkens één tot drie slaapkamers en een tuin of terras. “We verwachten dat we in het voorjaar van 2021 kunnen starten met de verkoop”, vertelt Tom Bridts, directeur KLEMO. “Momenteel zijn er nog geen verkoopprijzen gekend. KLEMO bepaalt die op basis van de effectieve bouwkost. De toewijzing van de woningen gebeurt op basis van de inschrijvingen op een wachtlijst.”

“Dit is een belangrijk project omdat het betaalbaar wonen in de regio mogelijk maakt”, vertelt schepen van Huisvesting Joris De Pauw. “Jonge mensen die in de buurt zijn opgegroeid, krijgen zo de kans om daar te blijven wonen. Door de mix van verschillende types en groottes van woningen, is er een aanbod voor zowel alleenstaanden als jonge en/of grote gezinnen.”

In de periode 2021-2026 voorziet KLEMO nog een veertigtal bijkomende woningen in de wijk.