850 skwinkelbons in één jaar tijd 31 augustus 2018

In één jaar tijd werden 850 skwinkelbons als geschenk gegeven en steeg het aantal deelnemende handelaars met ruim een kwart. De geschenkbon mag op 1 september zijn eerste verjaardag vieren. "We zijn gestart met 56 deelnemende handelszaken, maar dit aantal is intussen gestegen tot 71. Onze handelaars zien dat de skwinkelbon aanslaat en stappen graag mee op de trein", zegt schepen voor Lokale Economie Tom Ongena (Samen Anders). De 850 skwinkelbons die over de toonbank gingen, hadden samen een waarde van ruim 30.000 euro. "Een cijfer waar we heel blij mee zijn. Het is fijn dat onze inwoners de skwinkelbon zien als een ideaal geschenk voor een verjaardag, moeder- en vaderdag, personeelsgeschenk of een andere gelegenheid." Naar aanleiding van één jaar skwinkelbon organiseert skwinkel een Facebookwedstrijd waarbij skwinkelbons te winnen zijn. (AVH)