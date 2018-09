65-plussers krijgen voorrang bij huur sociale woning 07 september 2018

65-plussers zullen voorrang krijgen bij de verhuur van veertien woningen in eigendom van de Duffelse Volkswoningen, dat besliste de gemeenteraad. "We gaan er vanuit dat de Duffelse Volkswoningen dit toewijzingsreglement nu op korte termijn moet kunnen toepassen", zegt schepen van Huisvesting Joris De Pauw (N-VA). De veertien woningen bevinden zich langs de Merelstraat en de Mechelsesteenweg. "Ze zijn specifiek ingericht om te voldoen aan de behoeften van 65-plussers. Door ervoor te zorgen dat die mensen hier terecht komen, zorgen we ervoor dat deze mensen langer zelfstandig kunnen wonen", zegt schepen van Seniorenbeleid Servaas De Vries (Samen Anders). "Door deze voorrangsregel kunnen we 65-plussers in een maatschappelijk moeilijke positie aan de juiste sociale huisvesting helpen."





(AVH)