500 euro voor gouden tip naar Rex HONDJE VAN FAMILIE MORTELMANS AL 6 WEKEN SPOORLOOS TIM VAN DER ZEYPEN

02u29 0 TVDZM Sofie met haar hondje Rex in betere tijden. De bordercollie is al zes weken vermist. Sint-Katelijne-Waver De familie Mortelmans uit Sint-Katelijne-Waver leeft al zes weken in onzekerheid. Het laatste weekend van november liep hun twaalfjarige bordercollie Rex weg van huis. Het gezin wil hun trouwe viervoeter nu zo snel mogelijk terug en looft een beloning van vijfhonderd euro uit.

Het gezin wil Rex het liefst zo snel mogelijk terug thuis hebben. Het looft daarom ook een beloning uit van vijfhonderd euro uit aan degene die Rex kan vinden en terugbrengen. "We willen hem heel graag terug. En als dit mensen kan stimuleren, zitten we daar niet mee in", vertelt eigenares Sofie Mortelmans (28).





Medicatie nodig

Sofie en haar mama Patricia (56) gaan ook zelf heel actief op zoek naar Rex. Naast een campagne op sociale media werden ook de verschillende dierenbeschermingen in de buurt opgebeld met de vraag of ze een bordercollie hebben binnen gekregen. Bovendien staat de chip van Rex ook geseind in de database van vermiste en gestolen honden.





Ondanks dat Rex al zes weken van huis is, hoopt de familie in een goede afloop. "We hopen echt dat er niet iets mee is gebeurd. Hij heeft bovendien ook dringend medicatie nodig want hij is ziek", luidt het nog. Verdwijnen deed hij in het laatste weekend van november.





Luide knallen

"Mijn mama ging die bewuste dag naar achteren waar de paardjes staan. Rex ging mee maar werd opgeschrikt door luide knallen", aldus de eigenares. "Het waren knallen van de boeren die het geluid gebruiken om vogels van hun velden te verjagen." Nieuw was het niet voor de twaalfjarige Rex. Anders zocht hij volgens de eigenares de veiligheid op van zijn mandje in de woning maar deze keer niet. "Hij liep weg. Eerst dacht mijn mama dat hij wel naar binnen zou zijn gelopen maar na een tiental minuutjes kwam het besef dat hij er niet meer was", zucht Sofie.





Opmerkelijk is dat het niet de eerste keer is dat Rex van huis wegliep. Vorige keer dateert van enkele jaren geleden. "Toen was hij ook een zestal weken van huis", aldus Sofie. Net zoals nu werden dierenbeschermingen en dierenartsen opgebeld en werd de viervoeter ook als vermist opgegeven in de database. "Nergens wisten ze van iets tot we telefoon kregen van een dierenarts. Er waren bij hem mensen gekomen met Rex. Klaarblijkelijk hadden ze hem toen in de dierenbescherming verkocht aan andere mensen", besluit Sofie. "Die mensen waren van geen kwaad bewust en wij hadden gelukkig Rex terug."





De zoekacties op Facebook en de belofte van een beloning hielpen het gezin jammer genoeg nu nog niet verder. Er kwamen wel al enkele meldingen binnen maar telkens ging het om een andere hond. Wie tips heeft of weet waar Rex is, kan contact opnemen via mortelmanssofie@gmail.com. Rex is makkelijk te herkennen aan zijn oren. Naast een flapoor heeft hij een rechtopstaand oor. Verder is ook zijn staart veel korter want het witte uiteinde heeft hij er afgebeten. Rond zijn hals draagt hij een band met daarop de telefoonnummer van Sofies vader.