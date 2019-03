422 banen in gevaar bij groentebedrijf Greenyard: “Geen afdankingen in Sint-Katelijne-Waver” Antoon Verbeeck

15 maart 2019

10u10 0 Sint-Katelijne-Waver Groentebedrijf Greenyard, met hoofdzetel en een Fresh-afdeling in Sint-Katelijne-Waver, wil 422 banen schrappen in verschillende landen. Volgens de vakbonden zouden er geen jobs in Sint-Katelijne-Waver in gevaar zijn. De zwaarste impact is voor vestigingen in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

De extreem droge zomer, een grote terugroepactie na een listeriabesmetting in een Hongaarse fabriek en de toenemende concurrentiedruk doen het bedrijf geen goed. Daarom komt Greenyard met een transformatieplan op de proppen. In het plan is sprake van een mogelijke schrapping van 422 banen. “De grootste impact zal voelbaar zijn in Fresh in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland”, zegt Dennis Duinslaeger, Investor Relations van Greenyard. “In België zal de impact heel beperkt zijn, en zullen we rekening houden met een natuurlijke afvloeiing. Uit respect voor de sociale partners gaan we daar geen getal op zetten.”

Voorlopig geen stakingsacties

Militanten van de vakbonden ABVV en ACV werden vanmorgen in Greenyard Fresh Sint-Katelijne-Waver ingelicht over het plan. “Er zouden geen banen geschrapt worden in de vestiging van Sint-Katelijne-Waver”, legt Hannelore Wuyts van ACV uit. “We weten al langer dat het niet zo goed gaat met het bedrijf. Onlangs is het aandeel nog gekelderd. Vanmorgen was er wat ongerustheid toen de werknemers het nieuws vernamen via de media, maar voorlopig zijn er geen stakingsacties gepland. Samen met de collega’s van de andere Belgische vestigingen zullen we de situatie op de voet volgen.”

Greenyard wil niet alleen banen schrappen, maar ook geld vrijmaken. Daarom wil het bepaalde “niet-essentiële” activiteiten verkopen. Een fabriek voor bevroren groenten in Hongarije staat op de lijst, maar ook de conservenafdeling komt in de etalage te staan. Die heeft fabrieken in Bree, Rijkevorsel en het Nederlandse Velden. In Sint-Katelijne-Waver werken een 350-tal mensen voor Greenyard.