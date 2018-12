409 autobestuurders gecontroleerd op alcohol TVDZM

14 december 2018

Zowel in Onze-Lieve-Vrouw-Waver als in Duffel heeft de verkeerspolitie van zone Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte, red.) een alcoholcontrole gehouden. In Onze-Lieve-Vrouw-Waver werd er onder meer gecontroleerd in de Bergstraat en in de Mechelbaan. In Duffel stond de politie dan weer in de Hondiuslaan. Er werden respectievelijk 174 en 235 autobestuurders gecontroleerd. “Hiervan waren dertien autobestuurders positief”, klink het. “Een rijbewijs werd meteen ingetrokken voor vijftien dagen.” De actie van de politie kaderde in de BOB-winteractie.