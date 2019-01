35 fietsers niet in orde met fietsverlichting TVDZM

09 januari 2019

De lokale politiezone Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte) heeft vanmorgen tijdens de ochtendspits 35 fietsers betrapt. Ze waren niet in orde met hun fietsverlichting. Die was defect, niet aanwezig of stond niet aan. De politie controleerde onder meer fietsers langs de G. Van der Lindelaan in Duffel ter hoogte van de Netebrug alsook in de Vinkenhofstraat in Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Er werden in totaal 572 fietsers gecontroleerd.