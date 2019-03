317 bedrijven komen morgen naar jobbeurs De Nayer Antoon Verbeeck

11 maart 2019

15u19 0 Sint-Katelijne-Waver Thomas More en KU Leuven krijgen morgen 317 bedrijven over de vloer voor hun jaarlijkse jobbeurs Technologie, ICT, Engineering en Management op Campus De Nayer in Sint-Katelijne-Waver. Ze komen er hun vacatures en stageplaatsen voorstellen aan meer dan 1.000 studenten, alumni en jonge werkzoekenden. Philippe Muyters Vlaams minister van Werk (N-VA) geeft het startschot.

“In juni studeren er op de campussen van Thomas More en KU Leuven in de provincie Antwerpen opnieuw meer dan 1.000 bachelor- en masterstudenten af in technologie en management. Op de jobbeurs krijgen ze alvast een voorsmaakje van de arbeidsmarkt”, aldus de woordvoerder van campus De Nayer.

“De jobbeurs is voor de laatstejaarsstudenten de gelegenheid om een eerste job te zoeken. Voor de voorlaatstejaarsstudenten is de beurs een opstap naar een stage, bachelorproef of masterproef. In een persoonlijk gesprek komen studenten veel sneller te weten of er een match is met wat ze willen leren, bereiken, waar hun interesses liggen. Ook voor bedrijven is het interessant om talent te ontmoeten dat nog aan het studeren is.”