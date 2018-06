17 nieuwe kandidaten op lijst Samen Anders 07 juni 2018

Samen Anders heeft haar kandidaten voorgesteld voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Op de gemeenschappelijke lijst van Open Vld, sp.a en SKW+ staan 17 nieuwe kandidaten. Onder hen onder andere Axel Colonna-Cesari, de chef van het sterrenrestaurant Centpourcent, Isabelle Fossé en Tina Vanderauwera, die actief zijn bij de Gezinsbond, en Marc Faes, die tot voor kort algemeen manager was bij KV Mechelen. Hij staat op plaats 9 en wordt gevolgd door Thomas Mariën, zoon van de bekende vishandelaar Luc Vis. Lore Roelandts is de jongste kandidate op de lijst. Zij staat op plaats 7. Schepenen Ronny Slootmans (3de plaats), Maurice Verheyden (4de plaats) en Servaas De Vries (lijstduwer) staan eveneens op de lijst. Lokaal Open Vld-voorzitter Guy Henderickx neemt de voorlaatste plaats in. Nieuwkomer Katrien Willems staat op plaats 2. (AVH)