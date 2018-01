149-jarige dorpspomp krijgt opknapbeurt 19 januari 2018

02u53 0 Sint-Katelijne-Waver De dorpspomp van Onze-Lieve-Vrouw-Waver krijgt de komende weken een opknapbeurt. De pomp, die dateert uit 1870 en sinds 2003 beschermd is als monument, vertoont barsten en tekenen van erosie.

"Zowel de binnenkant als de buitenkant van de pomp worden gerenoveerd. De natuursteen en het smeedwerk worden in hun oorspronkelijke staat hersteld. De firma die de restauratie uitvoert, zal de pomp deels ontmantelen. We verwachten dat deze werken een vijf weken zullen duren", zegt schepen van Erfgoed Ronny Slootmans (Samen Anders).





In 1870 heeft gravin Van der Noot de Duras de dorpspomp aan de bewoners van Onze-Lieve-Vrouw-Waver geschonken om de gemeente drinkbaar water te bezorgen. Water komt er al lang niet meer uit de pomp. "Het oude toevoersysteem zit nog wel in de pomp, alleen werkt het niet. De firma zal voor ons onderzoeken of het mogelijk is om opnieuw water uit de pomp te halen", vervolgt de schepen.





De renovatiewerken kosten 90.000 euro. Omdat het om erfgoed gaat, kan de gemeente rekenen op een subsidie. (AVH)