"Werken geeft hen véél voldoening" OUDERS STARTEN DAGBESTEDING VOOR KINDEREN MET BEPERKING WANNES VANSINA

30 augustus 2018

02u34 0 Sint-Katelijne-Waver Waar kan ons kind terecht wanneer het volwassen wordt? Veel ouders van kinderen met een beperking worstelen met die vraag. Vier koppels uit Onze-Lieve-Vrouw-Waver vonden een antwoord. Hun dagbestedingsproject Wijzersterk bestaat al een jaar, en blijft groeien. "Zalig om te zien hoe gelukkig de jongeren zijn."

Veel ouders weten niet wat gedaan met hun zoon of dochter nadat hij of zij de schoolpoorten van de buitengewone school achter zich heeft dichtgetrokken. "Wanneer ze de school verlaten, dreigen ze in een zwart gat te vallen", zegt Lieve Vandewijer. Want hen thuis houden, lijkt soms de enige optie. "Er zijn dagbestedingscentra, maar geen budgetten. En er zijn zoals bekend lange wachttijden voor het persoonsvolgend budget waarmee ze de zorg moeten kopen die ze nodig hebben."





En dus staken de ouders van vier bevriende zoons de koppen bijeen over hoe ze hen een zinvolle tijdsbesteding konden geven. "Wanneer ze begeleid worden, kunnen onze zonen een aantal klussen zonder problemen uitvoeren", zegt Greet Wijckmans, mama van Wout. "Voorwaarde is wel dat het eenvoudige, korte taken zijn." Zo voeren de jongvolwassenen klusjes uit bij KSK Wavria, tevens de thuisbasis van het project. Tijdens de trainingen op woensdagnamiddag bemannen ze dankzij een systeem van pictogrammen probleemloos de cafetaria. Penningmeester Marc Hendrickx is heel tevreden met hun werk. "Ze mogen onze lokalen overdag gratis gebruiken, in ruil voeren ze klussen uit. We doen dat niet uit medelijden, wat ze doen betekent écht een grote meerwaarde voor ons. Hopelijk scheppen we met dit superproject een precedent", zegt hij.





Ook ontspanning

Daarnaast nemen de jongeren deel aan zwerfvuilacties van de gemeente, houden ze de tribunes van KV Mechelen netjes, verzorgen ze de paarden in manege De Mustang in Duffel en werken ze in de tuin van Bioboer Busschots in Koningshooikt. "Dat mijn zoon kan gaan werken, maakt hem gelukkiger dan hij op school was. Het geeft hem een zalig gevoel", zegt Daniël De Winter, papa van Marnick. Dat zie je ook zo. We zagen bij de jongeren gisteren alleen maar lachende gezichten. Er is overigens ook tijd voor ontspanning. Zo krijgen ze muziekles en staan er uitstapjes zoals zwemmen, bowlen en wandelen op het programma.





Dat alles kost ook geld. De ouders betalen zelf een bijdrage. Daarnaast wordt er geld ingezameld met benefieten. En zopas nam voorzitter en KV Mechelen-icoon Piet den Boer het ambassadeurschap op zich. Voorlopig werkt Wijzersterk met drie voltijdse en vijf deeltijdse jongeren. Info: www.wijzersterk.be.