"Touwtjes in handen hebben, is super" SENNE (13) IS JONGSTE VLAAMSE HOCKEYREF OP CLUB UMPIRE-NIVEAU SVEN PONSAERTS

30 maart 2018

02u30 0 Sint-Katelijne-Waver Met amper 13 jaar is Senne Van Dessel van Hockey Keerbergen Tigers de jongste 'Club Umpire'-scheidsrechter van Vlaanderen. De tiener uit Sint-Katelijne-Waver slaagde als eerste van de club met glans voor het praktisch examen van de Belgische hockeybond en fluit nu zelfs wedstrijden bij de volwassenen.

Het is al uitzonderlijk dat iemand van 13 jaar zich als vrijwilliger aanbiedt om hockeywedstrijden te fluiten. Senne Van Dessel mag zich op die leeftijd echter al 'Club Umpire'-scheidsrechter noemen, de jongste van Vlaanderen bovendien. De tiener - zelf speler bij U14 van Hockeyclub Keerbergen Tigers - slaagde onlangs met glans voor het praktisch examen van de Belgische hockeybond en mag nu ook de 'moeilijkere' wedstrijden leiden.





"Club Umpire, dat is een promotieniveau boven dat van 'theoretisch scheidsrechter', en bevindt zich slechts een stap onder het nationaal niveau", legt de 13-jarige gebrevetteerde uit Sint-Katelijne-Waver uit. "Ik speel al hockey sinds mijn zeven jaar. Enorm leuk. Maar ik wou vorig jaar, onder meer door het tekort aan scheidsrechters, toch ook eens proberen de spelleiding in handen te nemen. Nóg leuker. Vooral de interactie met de spelers én het gevoel de touwtjes in handen te hebben, is fantastisch", legt hij uit.





Geen buitenspel

"De hockeyarbitrage valt enigszins te vergelijken met die in het voetbal. Alleen zijn er hier meer regels, gaat het spel veel sneller en kennen we geen buitenspel. Naast een gele en rode hebben wij ook een groene kaart - om spelers met 2 minuten straftijd te bestraffen. Weldra komt er ook nog een blauwe 'beloningskaart' - voor sportief gedrag bijvoorbeeld."





Senne fluit nu regelmatig wedstrijden, niet alleen bij de jeugd, maar ook die van volwassen. Examinator Sebastien Michielsen, internationaal scheidsrechter én hoofd van de Belgische hockeyscheidsrechters, was erg onder de indruk van de arbitragecapaciteiten van de 13-jarige en loofde vooral het respect dat de oudere hockeyspelers en speelsters voor hem op het veld toonden. "Ze trokken geen enkele van zijn arbitragebeslissingen in twijfel. Senne heeft alle kwaliteiten om als scheidsrechter naar de hoogste niveaus door te groeien."





En dat is iets wat Senne maar wat graag zou willen. "Volgend jaar al zou ik het examen willen afleggen om ook op het nationale niveau te mogen fluiten. Al blijf ik zelf ook wel speler."





Bij Hockey Keerbergen Tigers zijn ze erg fier en blij met het engagement van Senne. "Als club moeten we zelf in voldoende gekwalificeerde scheidsrechters voorzien. Omdat dit niet altijd lukt, betaalden we vorig seizoen zelfs nog boetes", vertelt voorzitter Willem Van Leeuwen. "Ook daarom zijn we enorm dankbaar voor Sennes gewaardeerde inzet."