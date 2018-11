“Kleine honden kunnen uit hondenweide ontsnappen” De poortjes van de hondenweide in het Sint-Michielspark in Elzestraat was een gespreksonderwerp op de gemeenteraad van maandagavond. Enkele gebruikers merkten dat hun honden onder de poortjes door kunnen. Antoon Verbeeck

07 november 2018

16u07 4

“De weide heeft een dubbele poort voor de veiligheid. We doen altijd netjes de poorten toe wanneer we met onze honden op de weide komen. Mijn moeder heeft twee chihuahua’s, ikzelf heb een kruising tussen een maltezer en een yorkske en een puppy. We hebben ondervonden dat ze makkelijk onder de poort kunnen. Gelukkig zijn ze nog niet ontsnapt”, zegt gebruiker van de hondenweide Kelly Spans. Oppositiepartij CD&V bracht het punt naar de raad. “Bij mijn weten zijn er nog geen honden ontsnapt. Het lijk mij dat alleen echt hele kleine viervoeters onder de poort door kunnen”, reageert schepen van Dierenwelzijn An Coen (N-VA). “Omdat de weide vaak gebruikt wordt is het gras onder de dubbele poort verdwenen. Er kwam zo ietsjes meer ruimte onder de poorten. Ik ben me momenteel aan het informeren over hoe we dit kunnen aanpakken, want de ruimte onder de poorten mag niet groter worden.”