“Kinderachtig en strafbaar.” Burgemeester niet te spreken over wegmarkeringen in krijt van Jong Vld Antoon Verbeeck

19 april 2019

15u26 0 Sint-Katelijne-Waver “Kinderachtig en onverantwoord.” Burgemeester van Sint-Katelijne-Waver Kristof Sels (N-VA) weet de actie van Jong Vld in de Lange Zandstraat allerminst te appreciëren. De jonge politici brachten donderdagavond met krijt wegmarkeringen aan op straat, om zo een definitieve markering te forceren. “De verkeerssituatie in de Lange Zandstraat blijft zoals ze is”, aldus de burgemeester.

Op de gemeenteraad van maart kreeg het voorstel van oppositiepartij SAMEN ANDERS, waar Open Vld onderdeel van uitmaakt, om in de Lange Zandstraat ter hoogte van de fietsoversteek door middel van middenmarkeringen een parkeerverbod in te voeren groen licht.

Zicht belemmerd

“Nu staat in de Lange Zandstraat, ter hoogte van de fietsoversteek, vaak een oplegger met aanhangwagen geparkeerd, waardoor het zicht op de oversteek en de bocht iets verder, sterk belemmerd wordt. Langs verschillende kanten kregen we hierover meldingen. Mensen zijn echt bezorgd dat deze situatie zal leiden tot ongevallen”, zeggen gemeenteraadsleden Lore Roelandts en Thomas Mariën.

“De burgemeester en schepen van Mobiliteit waren op de gemeenteraad gekant tegen dit voorstel. Toch keurde een ruime meerderheid van de gemeenteraad het voorstel goed. Het bewijst dat onze bekommernis door veel mensen gedeeld wordt.”

Met krijt bracht Jong Vld SKW markeringen aan. “Ondanks de beslissing van de gemeenteraad, zijn de markeringen nog steeds niet aangebracht. Daarom nemen wij het heft in handen”, klonk het.

Strafbaar

Volgens burgemeester Sels niet alleen kinderachtig, maar ook strafbaar. “Het is verboden om zonder toelating wegmarkeringen aan te brengen. In principe is dit strafbaar, maar ik zal het zo laten. Met een regenbui of twee zijn de markeringen weg”, reageert Sels.

“Het klopt dat de gemeenteraad het voorstel goedkeurde, maar dat kwam alleen omdat een deel van de meerderheid zich had vergist. Vorige legislatuur, mét een mobiliteitsschepen van Open Vld, kwamen er ook al meldingen binnen. De mobiliteitsambtenaar heeft de zaak toen bekeken en kwam tot de conclusie dat de aanhangwagen er wettelijk staat.”

Populistisch

“De situatie aanpassen, zou alleen maar meer risico’s met zich meebrengen. Na de gemeenteraad hebben we het opnieuw onder de loep genomen en opnieuw kwamen we tot dezelfde conclusie. Nu Open Vld in de oppositie zetelt, is het plots een groot probleem. Het voorstel dat men deed op de gemeenteraad was populistisch en niet doordacht, deze actie is strafbaar, kinderachtig en gevaarlijk.”

Positieve reacties

“We hadden tijdens de actie fluohesjes aan en maakten uiteraard de weg vrij voor de wagens. De uitslag van de stemming is wat ze is en er moet iets veranderen aan de situatie. Het is jammer dat de burgemeester dit niet inziet en onze actie kinderachtig vindt. Nochtans kregen we van heel wat buurtbewoners positieve reacties”, besluit Roelandts.