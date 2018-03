"Ik kan ze intussen blind maken" CHRISTIANE HAAKTE 325 KNUFFELS VOOR DEMENTERENDEN WANNES VANSINA

01 maart 2018

02u34 0 Sint-Katelijne-Waver 325! Zoveel Vinnie de Vis knuffels heeft Christiane Van Espen (65) sedert half oktober gehaakt opdat elke zwaar dementerende persoon in de provincie Antwerpen er binnenkort eentje in de armen kan sluiten. "Ik doe dit uit overtuiging. Vader is zwaar dement gestorven en had hier zeker iets aan gehad", vertelt ze.

De Vinnie de Vis knuffel is het kindje van Anne Verledens uit Antwerpen. Zij haakte tot vorig jaar popjes voor de koesterkoffers van 'De sokken van de olifant', een project voor het begeleiden van kinderen en jongeren in rouw. Omdat er genoeg knuffels waren, moest ze op zoek naar een ander goed doel. Inspiratie vond ze in Nederland bij MuisJantje, een knuffelmuis voor ernstig dementerende ouderen. "S-Plus introduceerde enkele jaren geleden bij ons weliswaar al 'voelschorten', schorten met lintjes belletjes en knopen. Het aaien, friemelen en prutsen geeft rust. Nadeel is dat de schort niet persoonlijk is. Onze Vinnie de Vis Knuffel blijft wel altijd bij de patiënt", vertelt ze.





Sprankeltje

Anne stapte met haar idee naar het huisvandeMens en S-Plus en zij sprongen op de kar. Een eerste test bij een dementerende vrouw was een schot in de roos. "Die vrouw zat constant aan de staartjes te frullen. Ze sprak tegen de knuffel, zong ervoor, kuiste er de tafel mee af, gooide hem weg als ze kwaad was. Met de knuffel geven we een sprankeltje, om de eenzaamheid van zwaar dementerende te doorbreken."





Een grotere test volgde in september op Wereld Dementie Dag in De Mick in Brasschaat, met even groot succes. Het project krijgt de steun van Christine Van Broeckhoven en intussen werd beslist knuffels te verdelen onder 140, later potentieel alle 300 woonzorgcentra in de provincie Antwerpen. 20 vrijwillige haaksters gingen aan de slag, maar niemand die nog maar in de buurt komt van Christiane. Werd ze vorige week nog op sociale media door het huisvandeMens in de bloemetjes gezet omdat ze al aan haar 300ste knuffel zat, dan bleken dat er gisteren al 325 te zijn.





Bolletjes wol

"Het was half oktober en ik kon niet wachten. De kasten in huis zitten al vol zelfgemaakte truien. Ik ben zelf op zoek gegaan naar sponsors om de bolletjes wol te bekostigen en ben beginnen haken. Het kost mij een uur en een kwartier om er eentje te maken", vertelt ze. Omgerekend was ze dus 406 uur bezig of 17 dagen van 24 uur! "Ik kan ze intussen blind maken. Elk vrij moment gaat eraan op. Nu al ben ik aan het plannen voor de zomervakantie. Dan gaan we met de bus naar Roemenië, dus moet ik berekenen hoeveel wol ik nodig heb voor onderweg. Ik draag mijn zak wol overal met mij mee. Er zijn mensen met slechtere gewoonten."





Sponsors

Ze doet het naar eigen zeggen niet alleen om de verveling te bestrijden, maar ook uit overtuiging. "Mijn vader is zwaar dement gestorven. Mijn man en ik kunnen dus meespreken over dementie. Op de duur kletsen ze naar elkaar omdat ze niks hebben om bezig te zijn, maar als je het juist aanpakt, kan je er alles van gedaan krijgen." Uitdaging is nu niet alleen om de knuffels te laten maken, er zijn ook budgetten nodig. Sponsors kunnen terecht op www.vinniedevisknuffel.be. "Voor 2 euro kunnen we vier visjes maken", zegt Verledens. Ook kandidaat-vrijwilligers en woonzorgcentra die interesse hebben kunnen zich daar melden.