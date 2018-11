‘Het Groot Dictee heruitgevonden’ komt naar Katelijnse bib Antoon Verbeeck

13 november 2018

De bibliotheek van Sint-Katelijne-Waver doet op 7 december mee met ‘Het Groot Dictee heruitgevonden’. Dit initiatief is idee van de Stedelijke Bibliotheek van Mechelen. Vorig jaar vond het een eerste keer plaats. Vanaf 2018 stappen meer dan zestig bibliotheken, verdeeld over Brussel en Vlaanderen, in het initiatief. Op hetzelfde moment wordt hetzelfde taalspel gespeeld, met dezelfde tekst. Alles draait om een grappige tekst, geschreven door de jonge auteur Ans De Bremme. Voorlezer in de bibliotheek van Sint-Katelijne-Waver is Evita Nossent. De avond wordt gepresenteerd door Johan Vincke. Het aantal plaatsen in de bibliotheek is beperkt. Inschrijven is noodzakelijk. Dat kan met een mailtje naar bibliotheek@skw.be.