(Groot)ouders en kinderen sporten samen na schooltijd 01 maart 2018

Onder de naam 'sportprikkels voor iedereen' wil het gemeentebestuur jong en oud samen laten sporten. Vanaf volgende week dinsdag tot het einde van dit schooljaar kunnen kinderen samen met hun ouders en grootouders komen sporten in de omnisporthal Heiveld. De activiteiten, die telkens dinsdag na schooltijd plaatsvinden, richten zich in grote mate op kinderen van 4 tot 7 jaar, maar ook jongere en oudere kinderen komen aan hun trekken. "We willen onze inwoners zo veel mogelijk aanzetten tot sporten. Deze actie is zeer laagdrempelig, want je kan zelf kiezen wanneer en hoe lang je meedoet", zegt burgemeester Kristof Sels (N-VA). "We zorgen bovendien voor professionele begeleiding en voor een gevarieerd aanbod, voor jong en oud. Er zijn dus geen excuses om na school niet even binnen te springen in Heiveld en mee te doen. Plezier verzekerd, en je gezondheid zal er ook bij gebaat zijn."





Een ervaren lesgever van Sport Vlaanderen begeleidt de kinderen op een bewegingsomloop. De ouders en grootouders doen mee of proeven van het sportaanbod voor volwassenen, met onder meer badminton en petanque. Een gezin betaalt 2 euro voor een sessie. Voor 20 euro kan je een tienbeurtenkaart aankopen. Meer informatie op www.skw.be/sportprikkels. (AVH)