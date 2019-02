“Extra controle op vuurwerk met oudjaar wierp vruchten af” Antoon Verbeeck

04 februari 2019

19u13 0 Sint-Katelijne-Waver De extra controle op vuurwerk met oudjaar wierp volgens burgemeester van Sint-Katelijne-Waver en voorzitter van politiezone Bodukap Kristof Sels (N-VA) zijn vruchten af.

Op oudjaar reed een extra patrouille rond, gericht op vuurwerk- en alcoholcontrole. Het eerste deel van hun dienst bestond voornamelijk in preventief patrouilleren om het gebruik van vuurwerk te ontraden, in combinatie met alcoholcontroles. “In de straten waar we in de voorbije vijf jaar meldingen van vuurwerk noteerden, werd gericht gepatrouilleerd”, legt Sels uit. “Onze agenten spraken groepen van mensen op het openbaar domein aan om na te gaan of zij voorbereidingen troffen voor het afsteken van vuurwerk. Ook gingen zij vooraf langs bij gekende adressen om hen te verwittigen. Ik heb na de nieuwjaarsnacht verschillende reacties ontvangen van mensen die het verschil met vorige jaren merkten. Zij waren blij en tevreden dat hun dieren een rustige jaarovergang meemaakten.”

Toch is er nog werk aan de winkel. “Zeker in bepaalde gebieden werd er toch nog vuurwerk afgestoken. We gaan daar volgend jaar uiteraard extra aandacht aan besteden. En we werken eraan om het systeem verder uit te breiden. We doen dit niet om de feestvreugde te drukken, maar om ervoor te zorgen dat iedereen, ook dieren en hun baasjes, kan genieten van een mooie jaarovergang. En om de risico’s op brandschade te beperken.”