"Esthetica in het Duits? Dubbele winst" SCHOLEN BIEDEN STRAKS VAKKEN IN ANDERE TALEN AAN ANTOON VERBEECK

30 augustus 2018

02u32 0 Sint-Katelijne-Waver In het Sint-Ursula-Instituut (SUI) en in College Hagelstein kunnen leerlingen straks enkele vakken in een andere taal volgen. Zo kunnen ze in Hagelstein hun Engels bijschaven tijdens de les informatica en bij SUI een les esthetica in het Duits volgen. De leraren hebben er een speciaal diploma voor moeten halen.

Bij SUI in Onze-Lieve-Vrouw-Waver komen de lessen in een andere taal er op vraag van leerlingen en ouders. "Zo bieden we onze leerlingen de mogelijkheid om een extra uitdaging aan te gaan. In onze school kunnen de eerstejaars moderne wetenschappen de lessen aardrijkskunde in het Engels volgen. Net als de derde- en vierdejaars in de Latijnse richting. Onze vijfdejaars ASO, met uitzondering van de richtingen humane wetenschappen en wetenschappen-wiskunde STEM, kunnen het vak esthetica in het Duits volgen. Onze zesdejaars wetenschappen-wiskunde kunnen kiezen voor het vak biologie in het Engels", zegt Ann Vanhaeren, communicatiemedewerkster van SUI. "Het is zeker geen verplichting om een niet-taalvak in een vreemde taal te volgen. De leerling kiest zelf. De enige verplichting is dat je het vak gedurende een volledig schooljaar volgt."





Spreekdurf

Er werd goed over nagedacht. "Meertaligheid is voor onze jeugd bijna een 'must'. In het hoger onderwijs duiken ook regelmatig vreemde talen op. Via deze keuze leren jongeren vlot en zonder angst om te gaan met vreemde talen: de spreekdurf wordt echt wel aangewakkerd. Het is een dubbele winst: de kennis van het vak zelf én de meertaligheid worden aangeleerd", reageert Ingeborg De Cooman van College Hagelstein, waar vanaf volgend schooljaar muzikale opvoeding (tweede jaar), informatica (derde jaar) en aardrijkskunde (vierde jaar) naast in het Nederlands ook in het Engels worden gegeven. "Onze leraren hebben er echt heel veel zin in. Ook voor hen is het een nieuwe uitdaging en een nieuw avontuur. Zij hebben allemaal een speciaal diploma moeten halen, maar deden dat graag."





Bij Hagelstein koos maar liefst meer dan 90 procent van de leerlingen ervoor om muzikale opvoeding, informatica of aardrijkskunde in het Engels te kunnen volgen. Bij SUI kiest ongeveer de helft van de toekomstige eerstejaars voor een vak in een andere taal. Hagelstein en Sint-Ursula-Instituut behoren zo tot de twintig scholen die in Vlaanderen mee nu op de kar springen. Ook BimSem in Mechelen start vanaf september met vakken in het Engels en Frans. OLV-Presentatie in Bornem kiest voor de vakken geschiedenis, fysica en esthetica in een andere taal. In totaal zijn er 101 Vlaamse scholen die een niet-taalvak in een andere taal aanbieden.