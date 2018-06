"Drie doden gevallen, maar het kost hem niets" BESTUURDER DIE CRASHTE ONDER INVLOED KRIJGT TWEE JAAR RIJVERBOD STEPHANIE ROMANS

06 juni 2018

02u47 0 Sint-Katelijne-Waver De 21-jarige Michaël H. heeft twee jaar rijverbod en vier maanden cel met uitstel gekregen voor het veroorzaken van een verkeersongeval waarbij drie van zijn vrienden vorig jaar stierven. De familie van een van de overleden slachtoffers is furieus. "Is dit rechtspraak of liefdadigheid?"

Een jaar geleden: Michaël H., toen 19, gaat op Valentijnsdag met vier vrienden naar een feestje in Mechelen. Van tevoren spreken ze af: ze zullen alle vijf met de auto terugrijden naar Sint-Katelijne-Waver, waar ze op kot zitten. Jonathan Van Hecke (21), Mike Van Rijthoven (18), Joren Brughmans (18) en Anton Bodart (19), stappen na de fuif in de Mercedes E300 van Leuvenaar Michaël H.





Hoewel hij te veel gedronken heeft, besluit Michael toch te rijden. Hij neemt de Liersesteenweg richting Sint-Katelijne-Waver.





122 per uur

Ter hoogte van de kruising met de Walemstraat zit een niveauverschil in de weg. Wie aan de toegelaten snelheid van 70 km/u rijdt, heeft van dat 'wipje' in het wegdek geen last. Michaël rijdt minstens 122 per uur en verliest de controle over het stuur. Hij botst tegen de paal van een verkeerslicht en ramt twee geparkeerde auto's.





Long verloren

Twee vrienden - Mike Van Rijthoven en Joren Brughmans (18) uit Wuustwezel - stierven ter plekke. Vier dagen later overleed ook Jonathan Van Hecke uit Hoeilaart. Anton Bodart lag weken in coma, verloor een long en heeft tot vandaag een psychologisch trauma. Michaël H. blies twee uur na het ongeval nog 0,7 promile.





De politierechter noemde Michaël H. gisteren een onverantwoordelijke, hoogmoedige bestuurder. "Hij was al gekend voor roekeloos rijgedrag. Dat het nooit eerder fout ging, was een kwestie van geluk. Dit ongeval is hem niet overkomen, hij heeft het veroorzaakt." De rechtbank veroordeelde Michaël H. tot 4 maanden cel met uitstel en een rijverbod van twee jaar. Daarna moet hij de rijexamens opnieuw afleggen. Hij krijgt een boete van 1.000 euro met uitstel, omdat hij als student nog geen inkomen heeft.





Hoewel het rijverbod uiteindelijk één jaar langer is dan het parket had gevraagd, vinden de nabestaanden het vonnis geen goed signaal. "Rij drie kilometer per uur te snel en je krijgt een boete. Hier zijn drie doden gevallen en het kost hem niets. Wat is dit nu: rechtspraak of liefdadigheid?"





Jorens zeven jaar oudere broer Jens vindt het rijverbod te kort. "Ze hadden hem beter levenslang uit het verkeer gehouden. Het was pijnlijk om te horen hoe onverantwoordelijk hij is geweest."





Michaël H. staarde tijdens de uitspraak stoïcijns naar de grond. Hij heeft met geen enkele familie nog contact.





De familie van Joren Brughmans heeft nooit nog iets van Michaël gehoord. Geen briefje, smsje, niets.





Michaël H. wilde zelf niet reageren op het vonnis. "Dat doen we niet uit respect voor de andere families", aldus zijn vader. Zijn advocate Brit Vanluyten benadrukt dat de jonge Leuvenaar veel spijt heeft. "Hij zal dit zijn leven lang meedragen."