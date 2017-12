"Alsof je elke dag op kamp bent" SCOUTS EN GIDSEN STELLEN LOKAAL VAN MASSIEF HOUT VOOR ANTOON VERBEECK

02u34 0 Foto Aerts Marc De scouts en gidsen in het gebouw van massief hout aan de Wavervelden. Het lokaal moet volledig klaar zijn in oktober. Sint-Katelijne-Waver Scouts Roeland en Gidsen Sint-Lucia hebben zaterdag hun lokaal aan de Wavervelden ingehuldigd, al is het gebouw pas klaar in oktober. Het toekomstige thuis van de 400 leden van de jeugdbewegingen is een houtmassiefbouw. "Hier krijgen de leden elke week het gevoel dat ze op kamp zijn."

Al sinds 2007 zijn de scouts en gidsen in Onze-Lieve-Vrouw-Waver aan het uitkijken naar een nieuwe stek. Hun huidige lokalen zijn verouderd. Die nieuwe stek vonden ze aan de Wavervelden. In augustus ging daar de eerste schop in de grond. Vier maanden en veel werk later mogen ze hun bouw, die uit massief hout is opgetrokken, officieel inhuldigen. "We hebben gekozen, op aanraden van architect Dirk Op de Beeck, om een permanent kamp te bouwen. De scouts en gidsen gaan op kamp in de zomer, maar hier in deze houtbouw en groene omgeving krijgen ze iedere week een kampgevoel", zegt Seppe Jacobs van Scouting Waver Bouwt. "De muren van het gebouw zijn zelfdragend en er zijn geen zware funderingen nodig. Alle muren bestaan uit dik hout, in een latere fase zullen we de buitenmuren nog bekleden met recuperatiehout, voornamelijk van oude kampbedden uit Oostenrijk. Een houtmassiefbouw is milieuvriendelijk en goedkoper dan een industriële bouw. Bovendien heeft zo'n gebouw een speelse uitstraling."





Brandveilig

Het gebouw telt twee multifunctionele zalen die kunnen opgesplitst worden in verschillende ruimtes, een keuken, een groot leiderslokaal, een slaapruimte voor rolstoelgebruikers, bergruimtes en sanitair. Achter het gebouw komt er nog een publieke buurtplek. "Om geluidshinder in de buurt te vermijden, hebben we de gevel richting de buren zo kaal mogelijk gehouden, met zo weinig mogelijk ramen en deuren. Aan de kant van het binnengebied zijn er dan weer wel verschillende glaswerken om in de lokalen een buitengevoel te creëren. Experts verzekerden ons dat deze houtbouw brandveiliger is dan de klassieke industriebouw. Op de binnenmuren hebben we een brandwerend product aangebracht, de buitengevel krijgt een brandwerende isolatie en uiteraard komen er nog brandalarmen."





De nieuwbouw heeft een kostenplaatje van zo'n 650.000 euro. De helft van dat bedrag werd ingezameld met verschillende acties, waaronder een feestweekend en de verkoop van Gin Lokal. De twee jeugdbewegingen konden ook rekenen op de steun van sponsors en de gemeente gaf steun in de vorm van een subsidie en een renteloze lening. In oktober 2018 zou het gebouw en de buitenaanleg klaar moeten zijn.