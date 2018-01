"3 uur aan kant gezet voor simpele controle" ZAAKVOERDER IS HALVE WERKDAG KWIJT DOOR TREUZELENDE AGENTEN ELS DALEMANS

02u32 0 Aerts Marc Luc Verschueren bij de bestelwagen waarmee hij 3 uur werd aan de kant gezet. Sint-Katelijne-Waver Meer dan 3 uur: zo lang werd Luc Verschueren, zaakvoerder van het bedrijf Lux Spas uit Sint-Katelijne-Waver, aan de kant gehouden door de federale politie tijdens een controle. "We werden bij een klant verwacht, maar waren met het team een halve werkdag kwijt. Dit is niet meer redelijk", aldus Verschueren.

"We waren vrijdagochtend onderweg met een levering voor een klant, toen we rond 8.30 uur op de E19 richting Brussel door de politie uit het verkeer werden geplukt. De agenten escorteerden ons een heel eind verder, naar de carpoolparking van Vilvoorde. Daar was een grote controle aan de gang, met meerdere politievoertuigen en tientallen agenten. Zij haalden bewust grotere voertuigen, bestelwagens, aanhangwagens en meer uit het verkeer. De agent die ons aansprak, vertelde dat de controle mogelijk iéts langer zou duren dan normaal, omdat het om een politie-oefening ging en hij en zijn collega's alles moesten voorleggen aan de coördinator", begint Verschueren zijn verhaal.





Iedereen gefrustreerd

"Daarna liepen de agenten vooral heen en weer tussen de voertuigen, ze waren maar weinig echt met ons bezig. De ene kwam een formulier vragen, en bracht dat 45 minuten later terug, de andere kwam dan weer andere inlichtingen inwinnen en vertrok weer... Elke keer kregen we te horen dat we 'nog een half uurtje' zouden moeten wachten. De parking stond overvol en iedereen raakte stillaan gefrustreerd. Wij haalden de afspraak met onze klant niet meer, waar we die voormiddag werden verwacht om een jacuzzi te plaatsen. In de bestelwagen naast ons werden vier arbeiders om de haverklap gebeld door hun werfleider: iedereen zat op hen en het nodige materiaal te wachten om te kunnen opstarten. Zo kan ik nog tien andere verhalen verzamelen, maar de agenten ter plaatse kon het duidelijk maar weinig schelen." Omdat zij in hun ene bestelwagen 180 kilogram aan overgewicht hadden, moesten ze enkele dozen verplaatsen naar een tweede voertuig én betaalden ze een boete van maar liefst 400 euro.





Oppermachtig

"Dit nam hooguit enkele minuten in beslag, toch kregen we pas na 3 uur en 10 minuten eindelijk het signaal dat we de carpoolparking mochten verlaten. Ik ben op dat moment rustig gebleven, maar vind dit eigenlijk niet meer redelijk. Als je bij pakweg een dokter zo lang moet wachten, kan je beslissen om te vertrekken. Maar hier heb je die keuze simpelweg niet, de politie is 'oppermachtig'."





"We kunnen geen informatie geven over een specifiek dossier, maar het is inderdaad mogelijk dat dit soort uitgebreide controles wat langer duurt dan bestuurders verwachten", klinkt het bij de persdienst van de federale politie. "In sommige gevallen moet er extra opzoekwerk gebeuren, vaak moeten bestuurders die niet volledig in orde zijn ander vervoer regelen... Soms neemt dit alles inderdaad meerdere uren in beslag."