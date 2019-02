Sint-Jorisgilde met Around The World en special guest Jean Eykmans

07 februari 2019

De Koninklijke Harmonie St. Jorisgilde uit Meerhout-Gestel brengt op zaterdag 23 februari een uniek concert met als titel Around The World. Het concert gaat door in zaal Het Getouw (Molenhoekstraat, 2, Mol) en vangt aan om 20 uur. De deuren gaan open om 19.30 uur. De muzikale leiding is in handen van dirigent Stan Nieuwenhuis. Voor deze gelegenheid schakelt de Sint-Jorisgilde een special guest in: trompettist Harmen Vanhoorne. Kaarten in voorverkoop kosten 12 euro voor volwassenen, 7 euro voor kinderen tot en met 12 jaar. Aan de kassa kost een ticket 15 euro. Kaarten kunnen besteld worden in ‘t Getouw, tel. 014/33.09.00 of bij de harmonie, tel. 0474/22.26.58. Info: tel. 0476/30.00.39.