Zoon en moeder komen heelhuids uit zware crash op E34 13 juli 2018

De jonge bestuurder van een Opel Astra verloor de controle over zijn stuur. De wagen crashte tegen de vangrail en kwam 50 meter verder op de pechstrook en rechterrijstrook tot stilstand. De bestuurder en zijn moeder bleven als bij wonder ongedeerd. De wagen geraakte zwaar beschadigd en werd getakeld. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. De brandweer kwam ter plaatse voor het opruimen van brokstukken en olie. Hinder voor het verkeer was er door het nachtelijke uur niet. (PKM)