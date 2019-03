Zonnepanelen op dak van de bib Kristof Pieters

06 maart 2019

18u19 0 Sint-Gillis-Waas Het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas trekt 20.000 euro uit voor de installatie van zonnepanelen op het dak van de bibliotheek. Het is hiermee het vierde gemeentelijk gebouw dat zonnepanelen krijgt.

De gemeente heeft zich via het ‘Burgemeesterconvenant’ geëngageerd om haar CO2-uitstoot tegen 2020 met 20% te verminderen. Eén van de initiatieven om dat doel te bereiken, is het plaatsen van zonnepanelen op de gemeentelijke gebouwen.

De energiedienst van Fluvius onderzocht enkele gemeentelijke gebouwen op vlak van de geschiktheid van het dak, de elektrische aansluitmogelijkheden, de te verwachten energieproductie en de financiële haalbaarheid. Onder andere het gebouw van de bibliotheek in Sint-Gillis-Waas, is geschikt om zonnepanelen op te plaatsen. In totaal gaat het om 45 modules die jaarlijks voor een energieproductie zorgen van 12.399 kWh. De investering moet op 8 jaar terugverdiend zijn. Na de scholen Het Kompas, De Zandloper en het gemeentemagazijn is dit het vierde gemeentelijke gebouw dat uitgerust wordt met zonnepanelen.