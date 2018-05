Zitdagen belastingen 24 mei 2018

De zitdagen voor de belastingen vinden plaats op vrijdag 25 mei van 9 tot 12 uur en op maandag 28 mei van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur in de raadzaal van het Administratief en Bestuurscentrum. Inwoners moeten wel een afspraak maken voor hulp bij het invullen van de belastingsaangifte. Dit kan online via https://afspraken.sint-gillis-waas.be of telefonisch





via 03 727 17 00. (PKM)