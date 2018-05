WTC Sportief en De Klimop voor 10de keer op de fiets 19 mei 2018

De Wielertoeristenclub Sportief en het Oudercomité van de Klimop slaan opnieuw de handen in elkaar voor een grote fietstocht waar iedereen aan zijn trekken kan komen. Op Pinkstermaandag 21 mei vindt de fietshappening plaats en dat voor de tiende keer. De wielertoeristen hebben keuze uit 50, 80 of 123 kilometer. Wie de mountainbike verkiest heeft keuze tussen een parcours van 39, 52 of 64 kilometer. Vertrekken kan tussen 8 en 10.30 uur aan de basisschool De Klimop in de Kerkstraat in Sint-Gillis-Waas. Er is een gadget voor alle deelnemers. In de namiddag is er nog een gezinstocht langs de fietsknooppunten. Vertrekken kan tussen 13 en 14.30 uur. Er zijn ook mooie prijzen te winnen en een versnapering bij aankomst. Meer info: www.wtcsportief.be (PKM)