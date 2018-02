Woning doorzocht 13 februari 2018

Dieven hebben ingebroken in een leegstaande woning in de Hulststraat in Sint-Gillis-Waas. Ze forceerden een raam aan de achterzijde van de woning. De hele woning werd doorzocht. Er werd niets gestolen. De inbraak werd zaterdag vastgesteld. (PKM)