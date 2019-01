Woning doorzocht in Sint-Niklaasstraat Kristof Pieters

24 januari 2019

In een woning in de Sint-Niklaasstraat in Sint-Gillis-Waas werd er woensdag een inbraak vastgesteld. De hele woning werd doorzocht. Wat er werd gestolen is nog niet geweten. Er werd dezelfde dag ook een inbraak vastgesteld in een woning in de Hoogstraat. Ook hier werd de hele woning doorzocht maar is de precieze buit nog niet gekend.