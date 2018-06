Winnaars stickerboekactie zijn bekend 26 juni 2018

De actie rond het Sint-Gillisse stickerboek is afgerond. Het stickerboek was een groot succes. Het stickerboek werd in maart huis aan huis bedeeld. De stickers kon men verkrijgen via de lokale handelaars. Volgeplakte stickerboeken konden binnengebracht worden. De gemeente ontving 497 volgeplakte stickerboeken. Hieruit werden vier winnaars geloot. Reggy Uitdenhouwen kreeg 500 euro aan Sint-Gillisse cadeaubonnen. Niki De Cock ontving 300 euro en Christine Baetens en Herman Slowack kregen elk 100 euro.











(PKM)