Winkeliers laten klanten stickers kleven 100.000 ZAKJES EN RUILBEURS OM 8.000 BOEKEN VOL TE KRIJGEN KRISTOF PIETERS

14 maart 2018

02u50 0 Sint-Gillis-Waas Een Panini-stickerboek op maat van de gemeente met unieke foto's van vroeger en nu. Daarmee willen handelaars van Sint-Gillis-Waas meer klanten naar hun zaak lokken. 8.000 exemplaren van 'Het Sint-Gillisse stickerboek' worden nu aan huis bedeeld. Vanaf zaterdag kunnen de inwoners beginnen verzamelen. Er komt ook een ruilbeurs.

Vergeet voetballers of Disneyfiguren. In Sint-Gillis-Waas wordt vanaf dit weekend een stormloop verwacht op stickers van oude prenten uit de eigen gemeente. Het gaat om een uniek initiatief van het handelsoverleg dat verschillende middenstandsorganisaties overkoepelt. In totaal worden er komende dagen 8.000 stickerboeken huis-aan-huis bedeeld in heel de gemeente. Tegen dit weekend zijn de ruim honderd deelnemende handelaars bevoorraad met maar liefst 100.000 zakjes met daarin telkens zes verschillende stickers. "Met dit initiatief willen we het belang van de lokale handel eens in de verf zetten", zegt schepen van middenstand Harry De Wolf (CD&V). "We hebben ons niet beperkt tot oude foto's van winkels en handelaars maar ook onder meer dorpsfiguren, landschappen en sportvedetten komen aan bod. Het is een soort Panini-stickerboek maar dan op maat van onze gemeente en met heel wat uniek beeldmateriaal. Het is zeker geen naslagwerk, maar eerder een plezant kijkboek."





De Wolf verwacht een deelname van 40 procent. "Kinderen gaan er natuurlijk dol zijn op het kleven van stickers, maar ook de oudere generatie is benieuwd naar al die foto's van vroeger. De uitgever van ons stickerboek was zelf ook onder de indruk en gaat met het concept nu aankloppen bij andere gemeenten en steden."





Steuntje in de rug

De middenstand in Sint-Gillis-Waas kan zich in tijden van e-commerce, grootwarenhuizen en ook concurrentie uit Nederland goed standhouden. Chocolatier Peter Lambrechts opende in oktober 2016 een vestiging van Leonidas in de Kronenhoekstraat. "Zo'n 80 procent van mijn klanten komt uit de gemeente zelf en dat zijn mensen die vroeger vaak elders gingen shoppen", weet hij. "Als het aanbod en de kwaliteit er zijn, is de bereidheid zeker aanwezig om te winkelen onder de kerktoren. Het stickerboek is een leuk steuntje in de rug en een goede manier om eens te tonen wat er allemaal voorhanden is op vlak van lokale handel."





Kadobonnen tot 500 euro

De stickeractie loopt tot en met zaterdag 19 mei en wie alle stickers verzameld heeft en op de juiste plaats kleeft, kan ook nog eens kans maken op 100, 300 of zelfs 500 euro aan kadobonnen. En wie na afloop van de actie tot nog een paar exemplaren ontbreekt, kan op woensdag 23 mei terecht op een ruilbeurs tussen 14 en 15 uur in de bibzaal.