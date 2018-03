Winkeldieven op heterdaad betrapt 17 maart 2018

Twee winkeldieven zijn gisterenochtend op heterdaad betrapt in het filiaal van warenhuisketen Colruyt in Sint-Gillis-Waas. Twee mannen van 20 en 33 jaar met Russische nationaliteit en wonende in Sint-Niklaas probeerden 4 flessen whisky te stelen. De mannen worden ook verdacht van andere winkeldiefstallen in de Colruyt-filialen van Beveren en Sint-Niklaas, waarbij behalve whiskyflessen ook champagneflessen gestolen werden. De twee verdachten zullen voorgeleid worden voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. Het parket vraagt hun aanhouding.





(PKM)