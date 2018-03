Win een nestkast 09 maart 2018

02u59 0

De lente komt eraan en heel wat vogels starten hun zoektocht naar een warme thuis. Om hen daarbij te helpen zal het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas een aantal nestkastjes uitdelen onder de inwoners. Wie graag een nestkast plaatst in de tuin, kan zich voor 26 maart aanmelden via omgeving@sint-gillis-waas.be.





Vermeld in het onderwerp 'gratis nestkastje' en bezorg de gemeente via e-mail alle nodige contactgegevens (naam, adres en telefoonnummer). De trekking gebeurt op 28 maart. Er worden in totaal 60 nestkastjes uitgedeeld. (PKM)