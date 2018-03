Wildbreien om zone 30 zichtbaar te maken OUDERS GEVEN BOMEN, BORDEN EN RODE RIDDER KLEURRIJK JASJE KRISTOF PIETERS

13 maart 2018

02u59 0 Sint-Gillis-Waas Enkele ouders hebben een opmerkelijk initiatief genomen om chauffeurs alert te maken op de zone 30 in de Zandstraat en zijn aan het breien geslagen. Bomen, straatmeubilair en zelfs de Rode Ridder kregen een leuke outfit aangemeten.

Chauffeurs kunnen er niet naast kijken. De schoolomgeving in Sint-Pauwels ligt er sinds kort heel kleurrijk bij. De ludieke actie is een initiatief van het actiecomité Veilig Sinpals.





"Vorige maand werd een eerste buurtvergadering gehouden in Sint-Pauwels over de veiligheid in ons dorp en dan vooral rond de verkeersproblematiek", vertelt Kathy De Wit. "Bewoners konden bepaalde problemen aankaarten, oplossingen naar voor brengen en in discussie gaan met de beleidsmakers. De meeste klachten gingen over de gewestweg N403 die Sint-Pauwels doormidden snijdt. Zo is bij mij het idee ontstaan voor deze ludieke en vooral creatieve actie. Om de schoolomgeving meer zichtbaarheid te geven en de aandacht te leggen op de zone 30, werd ik geïnspireerd door het zogenaamde 'Yarn Bombing' of wildbreien, waarbij wereldwijd straten in een wollen jasje gestoken worden. Ik wou dat ook toepassen op onze schoolomgeving. Met kleine flyers en de slogan 'Stop en Brei' roepen we mensen op om zelf stukken te breien of haken. Alles is welkom. We willen zoveel mogelijk bomen, verlichtingspalen, verkeersborden en straatmeubilair in de zone 30 een kleurrijkjasje aanmeten."





Pompon/punnik-week

De initiatiefnemers kregen intussen al heel wat reactie. "We zijn nu begonnen met het verdelen van de breiwerken over alle objecten die we ter beschikking hebben", vervolgt Kathy. "Een heel aantal mama's helpen mee en zelfs de scholen zijn mee op de kar gesprongen. De week voor de paasvakantie zal er op de basisschool De Zandloper een pompon/punnik-week georganiseerd worden waarbij alle kinderen een uur over de middag onder begeleiding van vrijwillige mama's en oma's pomponnen kunnen maken en slingers punniken."





Het meest opvallende breiwerk is ongetwijfeld het jasje en de kniehoge kousen voor De Rode Ridder. "We konden hem moeilijk nog langer in de kou laten staan", klinkt het lachend. "Het standbeeld staat prominent langs de gewestweg en het was de ideale blikvanger. We hopen dat hij kan bijdragen aan een grotere zichtbaarheid van onze schoolomgeving."





En dat laatste is volgens het actiecomité nodig. "Bijna dagelijks rijden er bestuurders door het rood aan de zebrapaden. Dit is levensgevaarlijk. Daarom dat we de zone 30 nog wat extra in de verf willen zetten."