Werken Klapdorp zijn voltooid Kristof Pieters

23 december 2018

14u01 1 Sint-Gillis-Waas Op enkele kleine ingrepen na zijn de werken in Klapdorp voltooid. Zo zijn de voetpaden aangelegd, nadat er vertraging was door werken aan de nutsleidingen.

Klapdorp heeft voortaan een volledig gescheiden rioleringsstelsel, en voldoet zo aan de Europese richtlijnen. Ook werd de bovenbouw vernieuwd, met aandacht voor de verkeersveiligheid. Tussen de buitenschoolse kinderopvang en het kruispunt met Heuldonk is er een verhoogde inrichting in okergeel. Die moet de aandacht vestigen op de schoolgaande jeugd. Ook het kruispunt van Klapdorp met de Ettingestraat werd verhoogd aangelegd in okergele asfalt.

Tot slot zijn er langs beide zijden van de weg fietssuggestiestroken. De okergele en zwarte asfalt werden tegelijk gegoten om een voeg tussen beide lagen te vermijden. Dit was een primeur voor de aannemer en de gemeente.