Wel verlichting, maar geen verkeerslichten aan zebrapad Kristof Pieters

04 september 2018

Er komt wel accentverlichting, maar geen verkeerslichten aan het zebrapad op de N403 ter hoogte van de Bagoniewijk.

Schepen van mobiliteit Chantal Vergauwen (CD&V) zat maandag samen met het Agentschap Wegen en Verkeer om de heraanleg te bespreken van de drukke gewestweg. “Er zijn tellingen gebeurd en zelfs op piekmomenten zijn er nooit meer dan 15 oversteekbewegingen en dat is voor het Vlaams gewest te weinig om verkeerslichten te verantwoorden”, legt ze uit. “Na de heraanleg zal het zebrapad een pak veiliger worden. Er is beloofd om accentverlichting te plaatsen zodat het zebrapad bij duisternis beter zichtbaar is. Ook komt er een middeneiland zodat voetgangers in twee bewegingen kunnen oversteken.”

Een snelheidsverlaging van 70 naar 50 kilometer per uur is niet aan de orde. “Dat zou de hele heraanleg hypothekeren”, legt Vergauwen uit. “Voor een zone 50 voorziet het gewest een totaal ander profiel en zou er geen sprake meer zijn van gescheiden fietspaden en dat laatste willen we zeker behouden.”

Ook voor het bushokje aan de Dries is een akkoord. Dat mag afgebroken worden om het fietspad te kunnen doortrekken tot in het centrum van Sint-Pauwels.