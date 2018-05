Wel afsluiting maar geen zandbak meer in Groenstraat 26 mei 2018

02u44 0

Er is een nieuwe afsluiting geplaatst in de Groenstraat om sluipverkeer te bannen. Een zogenaamde 'rolboom', een verplaatsbaar hekwerk, komt in de plaats van de zandbak die er nu ligt. Alleen fietsers en bromfietsers kunnen er nog ongehinderd door. "De zandbak heeft zijn werking gemist", zegt schepen van Openbare Werken Harry De Wolf (CD&V). "De oorspronkelijke bedoeling was dat enkel tractoren door het mulle zand konden rijden, maar in realiteit kunnen alle soorten terreinwagens er vlotjes door. Telkens vloog het zand alle kanten uit. De zandbak bracht bijgevolg meer hinder met zich mee dan dat hij effectief het sluipverkeer tegenhield. Fietser klaagden dat het zand op de twee fietsstroken terechtkwam." In de toekomst zal deze zandbak volledig verdwijnen en wordt de baan in zijn oorspronkelijke staat hersteld. Personen die tijdens een bepaalde periode doorgang nodig hebben, zullen zich bij de gemeente moeten melden, want de rolboom kan enkel met een sleutel ontgrendeld en opengesteld worden. (PKM)